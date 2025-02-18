Trabzonspor'da Gaziantep FK mesaisi başladı

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından pas ve topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR, Süper Lig’in 25’inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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