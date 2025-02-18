Trabzon'da dereye yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dereye yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dereye yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Zaferli Mahallesi'nde M.G'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, dereye yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve beraberindeki E.B, ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, kaldırıldıkları Fatih Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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