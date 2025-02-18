Trabzon'da lise öğrencileri "Filistin" temalı program düzenledi

Resim sergisi, kermes ve tiyatro oyununun yanı sıra çeşitli aktivitelerin gerçekleştirildiği programda, 120 öğrenci ve 30 öğretmen görev aldı.

Mahmut Celaleddin Ökten İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden Adem Adanur ise zulmün karşısında durmak için organize ettiklerini dile getirdiği program hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Kanca, İsrail'in dünyanın gözü önünde zulme devam ettiğini vurgulayarak, "Vahim bir tablo söz konusu. Bu tablo bizlere, İslam alemine yakışmıyor." dedi.

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