Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, başarılı olacaklarına inanıyor:

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Teslim olmak, pes etmek bu takımın genlerinde yoktur." dedi.

Tecrübeli teknik adam, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, olumsuz sonuçlardan dolayı zor bir dönemden geçtiklerini belirtti.

Sevdası büyük olanın imtihanının da büyük olduğunu ifade eden Güneş, "Dün olduğu gibi bugün de işimizi düzgün, samimi, inanarak, cesaretle yapmaya çalışıyoruz. Kendimizin de kulübümüzün de camianın da itibarını temsil ediyoruz. Ancak zaman zaman sapla samanı karıştıran, yalan söyleyen, içi dışı bir olmayan, iftira atan, dedikodu yapanlara da cevap vererek, uğraşmak durumundayız." diye konuştu.

Şenol Güneş, bu gibi durumlarda ister istemez bir algı oluştuğunu dile getirerek, "Hep onu söylüyorum, Allah kalbinde kötülük olanlara izin vermesin. Bu iş maalesef her dönemde, her kesimde olabiliyor. Basit insanlar iftira atar, dürüstler hep sabreder. Bugün de onu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Heveslerini ve inançlarını kaybetmeyeceklerini vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:

"Umutlu olduğumuzu hep söyledik ama mutlu olduğumuzu söyleyemeyiz. Çünkü asıl işimiz hem kendimizi hem bu işi yapanları hem de Trabzonspor'u sevenleri, taraftarlarını mutlu etmektir. Neyi nasıl yaptığımızı biliyoruz, sevgimizi kirletmeden, güvenimizi kaybetmeden yola devam edeceğiz. Zorlukları aşacak yetenekli ve güçlü oyuncularımız var. Teslim olmak, pes etmek bu takımın zaten genlerinde yoktur."

-"Çok çalışarak başarılı olacağız"

Takımdaki yeni yapılanmayı hatırlatan Güneş, "Sezon başında 13 oyuncu almıştık, simdi de 4 tane aldık. Yeni yapılanan kadroyla el ele vererek, çok çalışarak başarılı olacağız. Oyuncularımızın sorunu yok, sorunlu olan oyuncumuz da yok. İyi kadro ve takım olacağız. " ifadelerini kullandı.

Güneş, her zaman takımın yanında olan taraftarların beklediği sonuçları bazen alamadıklarını dile getirdi.

Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ile yönetim kurulunun maddi ve manevi destek olduğuna dikkati çeken Güneş, "Ne yapılması gerektiğini söylüyorlar ama onların da beklentilerine cevap veremedik. Kaosumuz da yok. Bu kadroyu yeniden oluşturup yarıştıracak, başarılı olacak takım haline getirmekten başka eksiğimiz yok. Zaten asıl hedef de o olmalı. Geniş kadromuz vardı, sayıyı azalttık. Kaliteyi daha yükselttiğimizi düşünüyoruz. Bu kadroyla, ortak çalışmayla taraftarın gurur duyacağı takım haline gelmesini umut ediyorum." Trabzonspor'un hedeflerini anlatan tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti: "Hedef Avrupa kupalarına katılmak. Bu yarışın hala içindeyiz. Gelecek yıl daha güçlü bir takım olmak, yarışan ve başarılı olacak bir takım olmak. Trabzonspor'un bütün beklentisi budur. Altyapıdan oyuncu çıkarmak durumundayız. Yeni tesisler, yeni organizasyonla kulüp yapısında yeni sistem oluşması için de hazırlıklar yapılıyor. Çünkü geçmiş tarihte içinde bulunduğum için tesisleri ve organizasyonu olmayan, sadece doğaçlama mahalle arasında imkansızlıklarla çıkardığımız oyuncularla başarılı bir Trabzonspor ortaya çıktı. Ama daha sonraki yıllarda tesisler çok daha güzel hale getirildi. Bunu daha üst seviyeye getirdiğimiz zaman kendi üreteceğimiz ve alacağımız oyuncularla hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada başarılı bir kulüp ve takım olacağımızı düşünüyorum." -"Tartışmanın olmasını normal karşılıyorum" Bu zor dönemin geçeceğini dile getiren Şenol Güneş, "Sonuç alınmadığı zaman da tartışmanın olmasını normal karşılıyorum. Çünkü beklenen sonuç Trabzonspor'un her takımı her yerde yenebilmesidir. Bir deplasman fobisi oluştu. 11 deplasmandan 6 mağlubiyet bizim için çok fazla. Normal değil ve çok kolay kaybettik maçları. Son maç da dahil. Alırken çok zorlanarak alıyoruz. Kaybederken çok kolay kaybediyoruz." dedi. Güneş, bu gelişmelere bağlı olarak eleştirilerin geldiğini de belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Attığımız gole sevinemediğimle ilgili sorulacak ama ben açıklama yapayım. Ben bir hocayım. 20 sene oyunculuk yaptım, 38 sene antrenörlük yaptım. Attığım gole sevinmeden nasıl bir dünya halinde insanlar ki öyle bakıyorsa. Daha doğrusu öyle bakmak istiyordu. Maçtan önce de o maçı da öyle görmüş olabilir. Benim takılacağım bir konu değil ama kamuoyunda da o kadar algı gelişti ki... Beşiktaş'ta çalıştığım için biraz oradan vurgulanmak isteniyor. Aynı şekilde küfürle ilgili olumsuzluk. İkisini birleştirerek söyleyeyim. Beşiktaş'ta da çalıştım. İyi günlerim oldu orada da eleştiriler aldım. Orada da Trabzonspor maçına geldiğim zaman buna benzer söylemler oldu. Bu söylemleri geneline yaymadan açık açık söyledim. Taraftar eğer küfür ediyorsa benim taraftarım da olsa küfrediyorsa veya olumsuz bir davranış yapıyorsa bunu doğru bulmam, şiddetle kınarım. Bir yerde çalışmış olmam, onun yanlış yapmasını görmezlikten gelmek doğru değil. " Bu konuda kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın gerekli cevabı çok kısa ve anlamlı olarak verdiğin belirten Güneş, "Efendilik de bir tavırdır. Burada bir yanlışımız yok. Niye bizim üzerimizde kalıyor onu anlamadım. Ben oyuncularıma hep şunu söylüyorum, sahaya çıktığınız zaman ne hakemle ne rakiple ne seyirciyle işiniz var. Diğer takımların hocalarına bir bakın, hakemlere neler yapıyorlar. Hakemler ağızlarını açmıyor. Hakem eleştirisini yapmak istemiyorum çünkü ben bundan kaçıyorum. Böyle kısmen değindiğim oluyor. Hiç de doğru bulmuyorum. 3-4 sene böyle devam edecek hakemler, onun için onları kendi haline bırakmak lazım." şeklinde konuştu. Güneş, normal bir insanın küfrü kabul edemeyeceğine işaret ederek, "Hastalıklı bir insan kabul edebilir. Bundan ders çıkarıp çözüm arıyorsak kolayı var. Bakalım yönetmeliklere, talimatlarda ne yazıyor. Ben Uğurcan'ı tekrar tebrik ediyorum. Hiçbir şey yapmadan maçı bitirdi. Maç boyunca bizim müdahale hakkımız yok ama kınama hakkımız elbette var. Kulüp de söyledi. Beşiktaş yönetiminden de taraftarından da onu bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş camiasından kendisine telefonlar geldiğini aktaran Güneş, şöyle devam etti: "Çok üzgün olduklarını ve özür dilediklerini söylüyorum. Ama yapanların sağlıklı olmadığını rahatlıkla söylemek lazım. Bunu benim taraftarım da yapsa ben de kınarım. Üslubunu da kınarsın, doğru bulmazsın ama çözüm bu da değil. Federasyonun para cezası vermesi de çözüm değil. Olaylar karşısında bir netice ortaya çıkar, netice karşısında yetkili de karar verir. Çok basit. Irkçılıkta talimatta var, müdahale edebiliyorsunuz. Gerekirse bir anons, bir anons daha ve maçı tatile gider. Küfürde aynı şekilde para cezası veriyorsunuz. Kulüpler para ödüyor. Futbol sahaları aynı zamanda ahlak değerlerinin yerleri olması gerekirken ahlaksızlığa izin veren de başkaları." -"Beşiktaş'ta çalıştığım için maç mı satacağım?" Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'a karşı attıkları gole sevinmediği şeklindeki eleştiriler geldiğini hatırlatarak, "Şu da söyleniyor, 'Beşiktaş'ta çalıştığım için sevinmedim.' Beşiktaş'ta çalıştığım için maç mı satacağım? Ben Beşiktaş'ta çalışırken Trabzonspor'a karşı oynarken 3-0 kaybettiğim zaman Beşiktaş'da Trabzonspor'a mı maç satmış oluyor? Benim bir duruşum var. Trabzonspor'daki yerim de belli. Trabzonsporlu olmak, ilkeli olmak, maharetli olmak, cesaretli olmak, asaletli olmak, duruşu doğru olmak... Beşiktaş'ta da aynı şeyi söyledim, burada da aynı şeyi söylüyorum. Benim futbol adamı olarak çizgim belli, ben bunu aşılamak istiyorum. Zaman zaman anlık tepkilerle insanlar yapabilir, yapmasınlar soğukkanlı olsunlar. Bunlar üzerinden bize tahakküm getirip de bizi baskı altına almaya çalışmasınlar." ifadelerini kullandı. Kalecileri Uğurcan Çakır'ın tüm olumsuzluklara rağmen dik durduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Hem Trabzonspor'u hem Türkiye'yi çok iyi temsil etti. Keşke Türkiye'de her insan onun gibi olsa. Benim de Uğurcan ile aramda bir sorun olduğu söylendi. Doğru sorun var, ligde en fazla oynayan Türk kalecisi Uğurcan. Onla yarışıyoruz yani, o kadar. Konu bulacaksanız bari başka bir konu bulun. Ne gibi sorun olabilir? Uğurcan benim en yakın olduğum kişilerden biri. Eleştirimi de övgümü de yaparım ona. Şu anda Türkiye'de kaleci olarak en iyi kaleci, insan olarak da öyle." diye konuştu.