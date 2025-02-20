Yeşilay Danışmanlık Merkezi desteğiyle 40 yıldan fazla kullandığı sigarayı bıraktı

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da yaşayan Nevzat Arslan, 40 yılı aşkın süredir kullandığı sigarayı Yeşilay Danışmanlık Merkezi desteğiyle 3 yıl önce bırakmasının ardından kızları ve torunlarına sigara kokusu olmadan sarılabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ortahisar ilçesinde yaşayan 5 çocuk ve 4 torun sahibi 58 yaşındaki Arslan, 14 yaşında sigara içmeye başladı.

Yıllarca günde bir paketten fazla sigara içen Arslan, çok sevdiği kızları ve torunlarının sigara kokusundan rahatsız olmamaları için bağımlılıktan kurtulmaya karar verdi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) başvuran Arslan, "Asla bırakmam." diye düşündüğü sigarayı YEDAM'dan aldığı 1,5 aylık destek sayesinde hayatından çıkarabildi.

Sigarayı bıraktıktan sonra hayatındaki değişiklikleri fark eden Arslan, bunda etkisi olan Yeşilayın etkinliklerinde de 3 yıldır gönüllü olarak görev alıyor.

- "Sigarayı bırakalı 3 sene 20 gün oldu"

Nevzat Arslan, AA muhabirine, sigarayı bırakalı 3 sene 20 gün olduğunu söyledi.

Sigarayı bırakmasındaki en büyük etkenin evde çocuklarla arasındaki samimiyet olduğuna dikkati çeken Arslan, "Kız çocuklarını babalar çok sever. Ben de kızlarımı öpmeye kalktığım zaman 'Acaba sigara kokuyor muyum, ondan çocuğum rahatsız oluyor mu?' diye rahatsız oluyordum. Dolayısıyla bırakmayı çok istiyordum." dedi.

Arslan, torunlarının da olmasının ardından "Asla bırakmam." dediği sigarayı bırakmaya karar verdiğini, bu kapsamda YEDAM'a müracaat ettiğini dile getirdi.

Sigarayı bırakma konusunda kararlı duruş sergilediğine dikkati çeken Arslan, "Torunlarım olunca iyice kafama yerleştirdim. Bu arada Yeşilayı biliyordum. Sonradan YEDAM diye bir kuruluş olduğunu öğrendim. Oradan yardım almayı düşündüm ve öyle başladım. Orada bir uzmanım vardı ve onun çok büyük yardımlarıyla başardım." diye konuştu.

- "Sigara bırakmak düşünüldüğü gibi zor değil"

Kızları ve torunlarına doya doya sarılabilmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Arslan, sigarayı bırakmasının ekip çalışmasıyla sağlandığını vurgulayarak, "Uzmanım öyle sahiplenmiş olayı ki müthiş çalışma yaptık. Onun yardımlarıyla benim de gayretlerimle bir hafta sonra bırakacağım sigarayı, bir hafta önce bıraktım." ifadesini kullandı. Sigarayı 1,5 aylık sürede bıraktığından bahseden Arslan, o günden sonra çocuklarının da bu durumdan memnun olduğunu kaydetti. Arslan, sigarayı bırakmanın düşündüğünden kolay olduğuna işaret ederek, "Sigara bırakmak düşünüldüğü gibi zor değil aslında. Yeter ki YEDAM'a başvuralım." dedi. Sigarayı bırakmanın hayatında birçok pozitif etkisi olduğunu dile getiren Arslan, sözlerini şöyle tamamladı: "Şu anda sigara içmiş birisi yanıma geldiği zaman kokusundan acayip rahatsız oluyorum. 40 seneyi aşkın sigara içtim. Akşam yattığım zaman hafiften öksürük gelirdi, ondan sonra oturup yarım saat öksürürdüm. Bunlar artık yok. Öksürük, aksırık olayı yok. Temiz, kokusuz nefis hayat var. Her şey çok güzel. " - "Bağımlılık kötü bir şey değil, önemli olan bırakma gayretini gösterebilmek" Yeşilay Trabzon Şube Başkanı Işıl Demir Güner de Nevzat Arslan ile artık aile gibi olduklarını dile getirdi. Arslan'ın kendilerine başvurduğunda sigarayı nasıl bırakacağı konusunda kararsızlıkları olduğunu belirten Güner, "Onu YEDAM'a gönderdik. Biz gerçekten aile gibiyiz. YEDAM'daki personelimiz bir takvim planlıyor. O takvime göre belli aşamalar öngörerek çalışma planı yapıyor. Bu karşılıklı iradeye bağlı." diye konuştu. Güner, sigarayı bırakmakta kişinin kendi isteğinin önemine işaret ederek, "Tabii ki çok önemli ama şu noktayı kaçırıyoruz. Yeşilaya gelen insanlar, bir defa bağımlı olduklarını kabul etmeleri gerekiyor. Bağımlılık kötü bir şey değil, önemli olan bırakma gayretini gösterebilmek." değerlendirmesinde bulundu.