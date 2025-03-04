Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçı kadın taraftarlara ücretsiz olacak

Biletlerin Meydan ve Stadyum Passolig gişelerinden temin edilebileceği, Passolig kartın zorunlu olduğu kaydedildi.

Bordo-mavili kulübün açıklamasında "Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 27. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor karşılaşmasının biletleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak kadın taraftarlarımız için ücretsiz olacaktır. Kadın taraftarlarımıza özel ücretsiz biletler, doğu tribünleri ve kale arkaları üst bloklar için geçerli olacaktır." ifadesine yer verildi.

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