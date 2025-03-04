Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yapılan aramalarda, 76 kenevir tohumu, el yapımı ruhsatsız tabanca ve 27 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tonya ilçesinde bir şüphelinin ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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