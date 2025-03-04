Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 15:06 Güncelleme: 04.03.2025 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tonya ilçesinde bir şüphelinin ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramalarda, 76 kenevir tohumu, el yapımı ruhsatsız tabanca ve 27 fişek ele geçirildi.

        Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Arap Birliği'nden 'Gazze' planı
        Arap Birliği'nden 'Gazze' planı
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Çin’den de ABD’ye misilleme
        Çin’den de ABD’ye misilleme
        Can kaybı ve yaralılar var! Öldüren 'zincirleme' kamerada!
        Can kaybı ve yaralılar var! Öldüren 'zincirleme' kamerada!
        Özel: Demokratik Türkiye hayaliniz varsa, varız
        Özel: Demokratik Türkiye hayaliniz varsa, varız
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şehit polisin katili 16 yıl sonra yakalandı
        Şehit polisin katili 16 yıl sonra yakalandı
        Ramazan’da kilo kontrolü nasıl sağlanır?
        Ramazan’da kilo kontrolü nasıl sağlanır?
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Galatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusu!
        Galatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusu!
        Yine hapis cezası aldı
        Yine hapis cezası aldı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı

        Benzer Haberler

        TTSO Turizm Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi
        TTSO Turizm Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi
        Trabzonspor için deplasman tam bir kabus oldu
        Trabzonspor için deplasman tam bir kabus oldu
        Karadeniz'in yöresel "Keşan bezi" kına gecelerinde kadınların tercihleri ar...
        Karadeniz'in yöresel "Keşan bezi" kına gecelerinde kadınların tercihleri ar...
        Trabzon'daki trafik ve asayiş denetimlerinde 3 kişi hakkında işlem yapıldı
        Trabzon'daki trafik ve asayiş denetimlerinde 3 kişi hakkında işlem yapıldı
        Trabzon'da 6 firari hükümlü yakalandı
        Trabzon'da 6 firari hükümlü yakalandı
        Süper Lig'de 32 puanı bulunan Trabzonspor, deplasmanda 31 puan kaybetti
        Süper Lig'de 32 puanı bulunan Trabzonspor, deplasmanda 31 puan kaybetti