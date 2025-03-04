Trabzon'daki trafik ve asayiş denetimlerinde 3 kişi hakkında işlem yapıldı
Trabzon'da, trafik ve asayiş uygulamalarında 3 kişi hakkında işlem yapıldı.
Trabzon'da, trafik ve asayiş uygulamalarında 3 kişi hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Ortahisar ilçesindeki denetimlerde, bir kişinin aracı ile gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.
Durdurulan aracın sürücüsüne para cezası uygulandı. Araç trafikten men edilirken aynı zamanda sürücünün ceza puanı düşürüldü.
Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 3,45 gram tütüne emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
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