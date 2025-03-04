Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularına 4 madalya

Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, Liselerarası Tekvando Grup müsabakalarında 4 madalya kazandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularının, Erzurum ve Osmaniye'de düzenlenen Liselerarası Tekvando Grup müsabakalarından 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile döndüğü belirtildi.

Sporculardan Nuri Nisir'in 45 kiloda altın madalya, Elif Rana'nın 59 kiloda ve Yusuf Ziya Karaosman'ın 63 kiloda gümüş madalya aldığı vurgulanan açıklamada, Selahaddin Eyyüb Çiçek'in ise 63 kiloda bronz madalya kazandığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuklarımızın ve gençlerimizin sporun her alanında başarılı olması için çalışmalarımızı ve desteklerimizi sürdüreceğiz. Başarıları ile daima bizleri gururlandıran gençlerimizi tebrik ediyoruz. Spor şehri Trabzon'umuzu her alanda olduğu gibi, sporda da daha ileriye hep birlikte taşıyacağız."