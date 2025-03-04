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        Trabzonspor için deplasman tam bir kabus oldu

        TRABZONSPOR'UN deplasman kabusu devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 13:32 Güncelleme: 04.03.2025 - 13:35
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        Trabzonspor için deplasman tam bir kabus oldu
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        TRABZONSPOR'UN deplasman kabusu devam ediyor. Bordo-mavili takım sezonun geride kalan 12 deplasman maçında henüz galibiyet elde edemedi.

        Süper Lig’in 26’ncı haftasında Konyaspor’a son dakika penaltı golü ile mağlup olan Trabzonspor’da deplasman kabusu sürüyor. 2023-24 sezonunun geride kalan 12 deplasmanında henüz galibiyeti bulunmayan bordo-mavililer (5 beraberlik, 7 mağlubiyet) 5 puan alabildi. Deplasmanda oynadığı son 12 Süper Lig maçını kazanamayan Trabzonspor bu yönüyle de 1985'ten (14 maç) bu yana en uzun serisini yaşıyor.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Konyaspor deplasmanında aldığı mağlubiyeti farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

        Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

        Sonnokta: Yine deplasman yine hüsran

        Günebakış: Trabzon acı veriyor

        Taka: Güneş doğmuyor

        Karadeniz: Umutsuz vaka

        Ekspres: Bir varmış bir yokmuş

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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