Trabzonspor için deplasman tam bir kabus oldu
TRABZONSPOR'UN deplasman kabusu devam ediyor.
TRABZONSPOR'UN deplasman kabusu devam ediyor. Bordo-mavili takım sezonun geride kalan 12 deplasman maçında henüz galibiyet elde edemedi.
Süper Lig’in 26’ncı haftasında Konyaspor’a son dakika penaltı golü ile mağlup olan Trabzonspor’da deplasman kabusu sürüyor. 2023-24 sezonunun geride kalan 12 deplasmanında henüz galibiyeti bulunmayan bordo-mavililer (5 beraberlik, 7 mağlubiyet) 5 puan alabildi. Deplasmanda oynadığı son 12 Süper Lig maçını kazanamayan Trabzonspor bu yönüyle de 1985'ten (14 maç) bu yana en uzun serisini yaşıyor.
YEREL BASIN MANŞETLERİ
Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Konyaspor deplasmanında aldığı mağlubiyeti farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.
Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:
Sonnokta: Yine deplasman yine hüsran
Günebakış: Trabzon acı veriyor
Taka: Güneş doğmuyor
Karadeniz: Umutsuz vaka
Ekspres: Bir varmış bir yokmuş
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