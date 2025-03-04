Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu, Yeşilay okul temsilcileriyle buluştu

Toplumun en önemli sorunlarından birinin bağımlılıkla mücadele olduğunu vurgulayan Kabahasanoğlu, bu konuda ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Kabahasanoğlu başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonunda organize edilen programa, Şube Müdürü Hasan Tekke ve Yeşilay Of Temsilcisi İzzet Keleş de katıldı.

Trabzon'da Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, ilçedeki okulların Yeşilay temsilcileri ile bir araya geldi.

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