Trabzon Jandarma SAK Timi kısmen buz tutan Uzungöl'de dalış yaptı

Trabzon Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, bir kısmı buz tutan Uzungöl'de "irtifa, buz altı ve soğuk su dalışı" gerçekleştirdi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabında paylaşılan görüntülerde, timin, bölgenin ve ülkenin önemli turizm merkezlerinden Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl'de buzun üstünde yürüdüğü ve dalış yaptığı anlar yer alıyor.

Paylaşımda, "Trabzon İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli SAK Timimiz, Uzungöl'de, 'irtifa, buz altı ve soğuk su dalışı' gerçekleştirdi." bilgisine yer verildi.