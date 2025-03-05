Trabzon'da "Kurucu Kulüpler Birliği" kurulacak

Trabzonspor'un kurucu kulüpleri tarafından, "Kurucu Kulüpler Birliği" kurulacağı bildirildi.

İdmanocağı Kulübü Başkanı Oktay Özer, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesinde düzenlenen basın toplantısında, Trabzon'da futbolun gelişmesi adına önemli bir adım atarak "Kurucu Kulüpler Birliği"ni kuracaklarını söyledi.

İdmanocağı, İdmangücü ve Faroz Yalıspor'un şehrin futbol kültürünü şekillendirdiğini belirten Özer, bu kulüplerin, kurulacak birlik çatısı altından bir araya geleceğini vurguladı.

Özer, kimliklerinden, tarihlerinden ve mücadele ruhundan ödün vermeden sahada rekabete devam edeceklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Saha dışında Trabzon futbolunun daha güçlü bir geleceğe taşınması için ortak hareket edeceğiz. Bu birliktelik aynı zamanda genç yeteneklerin yetiştirilmesi ve spor kültürünün yaygınlaştırılması gibi alanlarda dayanışma içinde olmamızı sağlayacaktır. Şehrin futbol kültürünü şekillendiren ve Trabzonspor'un temellerini atan bu köklü kulüpler, Trabzon amatör sporlarının içinde bulunduğu sorunların çözümü noktasında da sorumluluk hissetmektedirler. Bu noktada şehrimizin ve bölgemizin en büyük markası Trabzonspor ile olan ilişkilerimizi de geliştirmek ve güçlendirmek istemekteyiz."

Toplantıya, İdmangücü Başkanı Selçuk Macit ve Faroz Yalıspor Başkanı İsmail Erkaya da katıldı.