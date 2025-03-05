Trabzon Defterdarı Yaşar'dan TESOB'a ziyaret
Trabzon Defterdarı Ramazan Yaşar ve beraberindeki heyet, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (TESOB) ziyaret etti.
Trabzon Defterdarı Ramazan Yaşar ve beraberindeki heyet, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (TESOB) ziyaret etti.
TESOB'dan yapılan açıklamaya göre, 36. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Defterdar Ramazan Yaşar ve beraberindekiler, TESOB Başkanı Metin Kara ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Yaşar, Kara ve yönetimine, toplumda vergi bilincinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aktardı.
Hizmetlerin devamı için verginin önemine dikkati çeken Kara ise kurum olarak kayıt dışı işletmelerle mücadeleye büyük önem verdiklerini kaydetti.
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