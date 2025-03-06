SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig&#39;de haftayı TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyetiyle kapatan Trabzonspor, 5. kez takımın başına gelen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bu sezon istediği ettiği sonuçları alamıyor.Ligde oynadığı 24 karşılaşmada 8&#39;er galibiyet, beraberlik, mağlubiyet yaşayarak 32 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray&#39;ın 33 puan gerisinde 9. sırada yer alıyor.Karadeniz ekibi, ligin ilk 2 haftasında alınan beraberliklerin ardından göreve getirilen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde oynadığı 22 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet ile 30 puan toplarken, 1,36 ortalamasında kaldı.- Son 9 sezonun en kötü dönemiTrabzonspor, Süper Lig&#39;de 24. maçlar itibarıyla son 9 sezonun en kötü dönemini yapıyor.Karadeniz ekibi, söz konusu periyodu 2019-2020 sezonunda 51 puanla, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda 57 puanla ilk sırada geçmişti.Bordo-mavililer, 2016-2017 sezonunda 38 puanla 5, 2017-2018 sezonunda 36 puanla 7, 2018-2019 sezonunda 37 puanla 4, 2020-2021 sezonunda 45 puanla 4, 2022-2023 sezonunda 41 puanla 5, 2023-2024 sezonunda 37 puanla 4, bu sezon da 32 puanla 9. sırada yer aldı.Trabzonspor, 2015-2016 sezonunda 27 puanla 14. sırada yer alarak son yılların en kötü derecesini elde etmişti.- 33 resmi maçta 12 galibiyetTrabzonspor, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 33 resmi maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşadı.Ligdeki 24 müsabakasından 8&#39;er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, Avrupa&#39;da da ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi gördü.Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası&#39;nda ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.