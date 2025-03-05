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        UEFA Gençlik Ligi'nde Trabzonspor-Atalanta maçının ardından:

        UEFA Gençlik Ligi'nde İtalya temsilcisi Atalanta'yı penaltı atışlarında 5-3 yenerek çeyrek finale yükselen Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın teknik direktörü Eyüp Saka, "Bizim tercihimiz yok, karşılaşacağımız her rakip çok ciddi rakip, hepsine çok saygı duyuyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 17:26 Güncelleme: 05.03.2025 - 17:26
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        UEFA Gençlik Ligi'nde Trabzonspor-Atalanta maçının ardından:
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        UEFA Gençlik Ligi'nde İtalya temsilcisi Atalanta'yı penaltı atışlarında 5-3 yenerek çeyrek finale yükselen Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın teknik direktörü Eyüp Saka, "Bizim tercihimiz yok, karşılaşacağımız her rakip çok ciddi rakip, hepsine çok saygı duyuyoruz." dedi.

        Papara Park'taki maçın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Saka, çok mutlu ve gururlu olduklarını ve şehir adına tarifsiz duygular yaşadıklarını söyledi.

        Saka, maçın genelini ve yapılan oyuncu değişiklerini değerlendirerek, "Sakatlıklardan çıkan, yeni antrenmana başlayan oyuncularımız var. Daha kısıtlı bir kadroyla oynuyoruz. Rakiplerimizin kadro derinliği bize göre çok fazla. Dolayısıyla biz, en efektif şekilde oyuncularımızı kullanmak istiyoruz. O durumları biz de gördük ama oyunun penaltılara gidebileceğini düşünerek, iyi penaltı kullanan oyuncularımızı da oyuna katmayı planlamıştık. Planladığımız gibi olduğunu düşünüyorum, tekrar bu manada oyunculara çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Sonraki turda gelecek rakibin önemli olmadığını ve her takıma saygı duyduklarını kaydeden Saka, "Bizim tercihimiz yok, karşılaşacağımız her rakip çok ciddi rakip, hepsine çok saygı duyuyoruz. Kiminle olursa olsun sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyduğumuz sürece sonucun ne olursa olsun bizim lehimize olduğunu düşünüyorum. Oyuncular gerçekten önemli işler yapıyor, onlarla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

        Saka stadyuma gelen taraftarlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

        "Taraftarlara öncelikle bu ramazan gününde, oruçlu olup bizleri desteklemeye gelmeleri bizi çok mutlu etti. Biz bir spor şehriyiz. Takımımızla yatıyoruz, takımımızla kalkıyoruz. Dolayısıyla onların desteği bize çok büyük güç veriyor. Çok teşekkür ediyoruz, her zaman bizimle birlikte olsunlar. Bu çocukları desteklesinler, çocuklar her zaman ellerinden geleni yapacakltır."

        Türkiye'nin en büyük akademilerinden biri olduklarını vurgulayan Saka, şöyle devam etti:

        "Biz Trabzonspor Kulübü olarak bence Türkiye'nin en büyük akademilerinden bir tanesine sahibiz. Trabzonspor altyapısı her zaman değerli oyuncular yetiştirmiştir. Bundan sonra da yetiştirecektir. Daha sistemli bir organizasyon kullanırsak çok daha verimli olacağını düşünüyorum. Elimizdeki oyuncuların potansiyellerini açığa çıkarabilecek bir dizilişle oynamaya çalışıyoruz. Buna uygun oyuncularımız da var. Oynadıkça bunda kendimizi daha geliştirdik. Ligin en fazla gol atan, en az gol yiyen takımıyız, Avrupa'da da aynı şey ortaya çıkıyor. Demek ki oyuncularımızın yeterliliği şu an iyi."

        Saka, sonraki turlarda kendilerine güvendiklerine işaret ederek, "Bizim inançlarımız ve hedeflerimizde sınır yok. Çocuklarımıza, kendimize çok güveniyoruz. Ancak biz her maçı kendi özelinde, adım adım ilerleyerek gitmek istiyoruz. Bu organizasyon çok değerli. Bizim için önemli olan böyle oyuncu grubunun hem A takıma, hem milli takıma katkılar sağlaması, onları Türk futboluna sunabilmek. Bunları yaparken hem oyun hem sonuç kazanabilirsek bizim için gerçek şampiyonluk odur diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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