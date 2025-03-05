Futbol: UEFA Gençlik Ligi
Stat:PaparaPark
Hakemler: Sander van der Eijk, Rens Bluemink, Stefan de Groot
Trabzonspor: Ahmet Doğan Yıldırım, Bican Tubikoğlu, Arda Öztürk, Taha Emre İnce, Oğuzhan Yılmaz, Salih Malkoçoğlu, Alihan Erdoğan, Onuralp Çakıroğlu, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 78 Ekrem Terzi), Yiğit Kemal Turan (Dk. 69 Esat Alkurt), Abdurrahman Bayram (Dk. 87 Ömer Faruk Karahan)
Atalanta: Edoardo Zanchi, Samuele Ghezzi (Dk. 72 Gobbo), Pietro Comi, Gabriel Ramaj, Mattia Arrigoni, Filippo Mencaraglia (Dk. 84 Bono), Andrea Bonamoni (Dk.72 Cakolli), Federico Steffanoni, Lorenzo Bonsignori (Dk. 46 Simonetti), Nicolo Baldo, Candas Fiogbe (Dk. 72 Gariani)
Sarı kartlar: Dk. 20 Lorenzo Bonsignori, Dk. 68 Samuele Ghezzi, Dk. 78 Ramaj (Atalanta), Dk. 53 Yiğit Kemal Turan, Dk. 71 Onuralp Çakıroğlu, Dk. 90+1 Ekrem Terzi (Trabzonspor)
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