Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 34'ü Trabzon'dan yapıldı

Türkiye'nin ocak-şubat dönemindeki fındık ihracatının değerde yüzde 34'ü Trabzon'daki firmalarca gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yaptığı yazılı açıklamada, ülkeden 2 aylık dönemde gerçekleştirilen yaklaşık 52 bin ton fındık ihracatından 426 milyon doları aşkın gelir sağlandığını belirtti.

Trabzon'dan yılın ilk iki ayında 15 bin 939 ton fındık ihraç edilerek 142 milyon 998 bin dolar girdi sağlandığının altını çizen Cirav, şunları kaydetti:

"İlimizden yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktarda yüzde 1 azalırken, değerde ise yüzde 13 arttı. Fındık ihracatında Trabzon birinci sırada yer aldı. 2025 yılı ocak-şubat aylarında ülkemizden yapılan fındık ihracatının yüzde 34'lük kısmı tek başına Trabzon tarafından gerçekleştirildi. 2024/2025 ihraç sezonunun ilk yarısında ise Trabzon'dan 52 bin 690 ton karşılığında 471 milyon 577 bin dolarlık ihracat yapıldı. Önceki sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 31, değerde ise yüzde 61 artış yaşandı."