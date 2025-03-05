Trafik kazasında hayatını kaybeden polisin cenazesi Trabzon'da defnedildi

Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Yasin Turan'ın cenazesi, Trabzon'da toprağa verildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 3 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında vefat eden, Kepez Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Yasin Turan için Trabzon'un Maçka ilçesinde Gayretli Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Turan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Maçka Kaymakamı Şahin Demir, Belediye Başkanı Koray Koçhan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölgesi Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır ve Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nuh Tezcan ve vatandaşlar katıldı.

Turan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında defnedildi.