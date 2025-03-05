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        Trabzon Milli Eğitim Müdürü Uygun'dan Of'taki okullara ziyaret

        Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Of ilçesinde bazı okulları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 16:43 Güncelleme: 05.03.2025 - 16:54
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        Trabzon Milli Eğitim Müdürü Uygun'dan Of'taki okullara ziyaret
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        Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Of ilçesinde bazı okulları ziyaret etti.

        Uygun, ilçedeki İsmail Yıldırım ve Şehit Öğretmen Ali Bulut İlkokulu, Yakup Türköz Özel Eğitim Meslek Okulu, Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu, Of Fen Lisesi ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.

        Öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Uygun, projelere ilişkin ilgililerden bilgi aldı.

        Uygun'a ziyaretlerinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve Şube Müdürü Hasan Tekke eşlik etti.

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