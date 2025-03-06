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        Trabzonspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile 8 Mart Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 19:31 Güncelleme: 06.03.2025 - 19:41
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        Trabzonspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile 8 Mart Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

        Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

        Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        Öte yandan antrenman öncesi Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, U19 Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Beyazlı, Teknik Direktör Şenol Güneş ve Futbol A Takımı oyuncularının, UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükselen U19 takımının teknik heyeti ve oyuncularını tebrik etti.

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        Galeri

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