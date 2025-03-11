Trabzonspor, "kaynağından" besleniyor

SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor'un sözleşme imzaladığı Fatih Tekke, bordo-mavili takımda hem forma giyip hem de teknik direktörlük görevine getirilen 13. futbol adamı oldu.

Bugüne kadar 12'si yabancı 44 isme takımı emanet eden bordo-mavili kulüpte Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan Derelioğlu, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Şota Arveladze, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve Fatih Tekke hem futbolcu hem de teknik adam olarak görev aldı.

Trabzonspor'da teknik direktörlük yapan Sadi Tekelioğlu ile Ahmet Özen de genç takımda forma giydi.

- Başarılarda pay sahibi oldular

Ligde 7 şampiyonluk yaşayan ve çok sayıda kupa kazanan Trabzonspor'un bu başarılarında, bordo-mavili takımda oynadıktan sonra çalıştırıcılık görevine getirilen isimler büyük pay sahibi oldu.

Trabzonspor formasını giyen, 1974-75 sezonunda ise takımda teknik direktörlük görevine getirilen Ahmet Suat Özyazıcı ile bordo-mavililer, 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84, Özkan Sümer ile 1978-79 ve 1980-81 sezonlarında lig şampiyonluğu elde etti.

- Fatih Tekke, 19 yıl sonra yuvasına teknik direktör döndü

Trabzonspor'dan 2006 yılında 7,5 milyon avro bonservis bedeliyle Rusya'nın Zenit St.Pettersburg Kulübü'ne transfer olan Fatih Tekke, bordo-mavili kulübe 19 yıl sonra teknik direktörlük görevinde döndü.

Altyapıya 14 yaşında gelerek bordo-mavili kulübün kapısından giren Fatih Tekke, 33 yıl sonra teknik direktörlük görevine getirildi.

- Trabzonspor'da gol kralı oldu, Zenit'te UEFA Kupasını kaldırdı

Trabzonspor A Takımı forması giymeye 1994-95 sezonunda başlayarak milli takıma yükselen Fatih Tekke, 2004-05 sezonunda 31 kez fileleri havalandırarak gol kralı oldu.

Fatih Tekke, Zenit'te 2007-08 sezonu lig şampiyonluğu yaşadı ve finalde Rangers takımını yenen Rus ekibiyle UEFA Kupası'nı kaldırdı.