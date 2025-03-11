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        Of'ta zabıta ekipleri fırınları denetledi

        Trabzon'un Of ilçesinde ramazan dolayısıyla fırınlar denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 14:41 Güncelleme: 11.03.2025 - 14:45
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        Of'ta zabıta ekipleri fırınları denetledi
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        Trabzon'un Of ilçesinde ramazan dolayısıyla fırınlar denetlendi.

        Of Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde faaliyet gösteren fırınlardaki denetimlerde, iş yeri ruhsatları, çalışma şartları ve ürün gramaj kontrolü yaptı.

        Zabıta Müdürü Ömer Saral, ekmek ve pide gramajlarının olması gerekenden yüksek çıktığını tespit ettiklerini belirterek, "Fırıncı esnafımıza hijyen koşulları ve özellikle de gramaj konusunda gösterdikleri hassasiyet nedeniyle teşekkür ediyorum." dedi.

        Denetimlerin sadece ramazanla sınırlı olmadığını vurgulayan Saral, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak denetimleri sürdüreceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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