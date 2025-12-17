Habertürk
        Trabzon Haberleri

        Of'ta "Yerli Malı Haftası" etkinliği düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde "Yerli Malı Haftası" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        17.12.2025 - 16:10
        Trabzon'un Of ilçesinde "Yerli Malı Haftası" etkinliği gerçekleştirildi.

        Yakup Türköz Özel Eğitim Meslek Okulu'nda düzenlenen programda okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katkılarıyla hazırlanan yiyeceklerin sunumu yapıldı.

        Programa katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, "Ülkemiz son yıllarda yerli ve milli üretimde büyük atılımlar yaptı. Bundan sonra da çok daha güzel işler yapacağına inanıyorum." dedi.

        Okul Müdürü Hüseyin Aygün de yapılan çalışmalar hakkında Kabahasanoğlu'nu bilgilendirdi.

        Trabzon'da "Çilekli Düşler Köy Yaşam Merkezi" açıldı
        Trabzon'da "Çilekli Düşler Köy Yaşam Merkezi" açıldı
        Çocuklara hayal merkezi; atıl okul 'düşler köyü' oldu
        Çocuklara hayal merkezi; atıl okul 'düşler köyü' oldu
        Trabzon'da Düşler Köyü Yaşam Merkezi açıldı
        Trabzon'da Düşler Köyü Yaşam Merkezi açıldı
        Trabzon'da harita mühendisi ahşabı sanat eserlerine dönüştürüyor
        Trabzon'da harita mühendisi ahşabı sanat eserlerine dönüştürüyor
        Trabzon'un yaylalarından kar manzaraları
        Trabzon'un yaylalarından kar manzaraları
        'İklim değişikliğiyle mücadelede en etkin silah ormanlar'
        'İklim değişikliğiyle mücadelede en etkin silah ormanlar'