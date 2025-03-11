Of'ta "Yeşilay Haftası" kutlandı

Trabzon'un Of ilçesinde, Yeşilay Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Of Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde organize edilen programda, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele eden önemli bir kurum olduğunu belirtti.

Yeşilay'ın çalışmalarını önemsediklerini vurgulayan Demirer, "Ülkemiz, kötü niyetli insanlar tarafından hedef ülke haline getirilmiş. Bu bilinçle öğrencilerimizin bundan sonra Yeşilay çalışmalarında daha aktif olacaklarına inanıyor, Yeşilay Haftasını kutluyorum." dedi.

Yeşilay Trabzon Şube Başkanı Işıl Demir Güner ise farkındalık oluşturmak ve Yeşilay'ı topluma tanıtmanın gayretinde olduklarına işaret ederek, "Hep birlikte daha sağlıklı ve özgür gelecek için Yeşilay çatısı altında buluşalım." diye konuştu.

Öğrencilerin şiir ve kompozisyon sunumuyla devam eden programda katılımcılar, Yeşilay Kulübü üyelerince oluşturulan Yeşilay standını da ziyaret etti.