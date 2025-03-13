Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş'in sözleşmesi feshedildi

        Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 15:44 Güncelleme: 13.03.2025 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş'in sözleşmesi feshedildi
        ABONE OL

        Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

        Bordo-mavili kulüp, gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Güneş'e sözleşme feshi için herhangi bir tazminat ödemeyecek.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbol takımı teknik direktörümüz Sayın Şenol Güneş arasındaki 30.06.2026 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, Sayın Güneş'e herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        İstanbul'da 16 yaşındaki çocuğu öldüren 2 katil yakalandı!
        İstanbul'da 16 yaşındaki çocuğu öldüren 2 katil yakalandı!
        Trabzonspor'dan Fatih Tekke ile 4.5 yıllık sözleşme!
        Trabzonspor'dan Fatih Tekke ile 4.5 yıllık sözleşme!
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Trump'tan AB'ye misilleme tehdidi
        Trump'tan AB'ye misilleme tehdidi
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        Yaşlı kadının taşla kuyumcuyu soyma girişimi!
        Yaşlı kadının taşla kuyumcuyu soyma girişimi!
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Sahur buluşmasında Bilal Erdoğan da sahneye çıktı
        Sahur buluşmasında Bilal Erdoğan da sahneye çıktı
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        Yaşlı kadını 8 kez bıçaklayıp cesedini yaktılar! Gasp vahşeti!
        Yaşlı kadını 8 kez bıçaklayıp cesedini yaktılar! Gasp vahşeti!
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Fatih Tekke ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu
        Trabzonspor, Fatih Tekke ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu
        Şahinkaya'dan Fatih Tekke'ye ziyaret
        Şahinkaya'dan Fatih Tekke'ye ziyaret
        Of'ta hazırlanan yardım kolileri Türk Kızılay'a ulaştırıldı
        Of'ta hazırlanan yardım kolileri Türk Kızılay'a ulaştırıldı
        Trabzon'da kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele sürüyor
        Trabzon'da kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele sürüyor
        Trabzon'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Trabzon'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Deprem hasarları yapay zeka ve robot köpeklerle tespit edilebilecek
        Deprem hasarları yapay zeka ve robot köpeklerle tespit edilebilecek