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        Trabzon Valisi Yıldırım, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 12:09 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:15
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        Trabzon Valisi Yıldırım, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı
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        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen iftar programı Uzungöl'deki bir otelde gerçekleştirildi.

        Vali Yıldırım, iftar programını düzenleyenlere teşekkür ederek, ramazan ayının buluşma, bir araya gelme, kenetlenme ayı olduğunu söyledi.

        Yıldırım, ramazan ayının aynı zamanda bir araya gelerek lokmayı paylaşma ayı olduğunu, gerçekleştirilen bu organizasyonun bunun en canlı örneği olduğunu belirtti.

        Programa, Vali Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri

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