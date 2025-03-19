Trabzon'da yaralı karaca koruma altına alındı
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde yaralı halde bulunan karaca koruma altına alındı.
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde yaralı halde bulunan karaca koruma altına alındı.
İlçeye bağlı Kaleköy Mahallesi'nde yaralı karacayı gören vatandaşlar ihbarda bulundu.
Bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir süre aramanın ardından karacayı buldu.
Yakalanan karaca, daha sonra Doğa Koruma Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Karaca, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
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