Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Trabzon'da şube başkanları ile bir araya geldi:

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, ekip olarak güç ve imkanlarını birleştireceklerini belirterek, "Heyecanımızı, derdimizi paylaşacağız. İnşallah bütün Türkiye'de bağımlılıkla alakalı gelen büyük dalganın üstesinden gelmiş, bu dalgayı tersine çevirmiş olacağız." dedi.

Dinç, Yeşilay Trabzon Şubesi Toplantı Salonunda düzenlenen Şube Başkanları İstişare Toplantısı'nda, Türkiye'de 120 şube ile insanların ve insanlığın bağımsızlığı için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Yeşilay'ın kuruluş temelinde hiçbir insanı bağımlılığa kurban vermemek olduğunu vurgulayan Dinç, bu noktada da önleme çalışmalarının önemine dikkati çekti.

Yeşilay'ın Bağımsızlık Seferberliği çalışmasını da anlatan Dinç, şube başkanlarının mahallelerin ileri gelenleri ile irtibat kurarak bağımlı kişileri kurtarmaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Dinç, Yeşilay ekipleri olarak güçlerini birleştirerek çalışmaları sürdüreceklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunu çok önemsiyoruz çünkü bağımlılık endüstrisi çok organize bir şekilde çalışıyor, biz de çok organize bir şekilde çalışacağız. Güçlerimizi, imkanlarımızı birleştireceğiz. Heyecanımızı, derdimizi paylaşacağız. İnşallah bütün Türkiye'de bağımlılıkla alakalı gelen büyük dalganın üstesinden gelmiş, bu dalgayı tersine çevirmiş olacağız. İnsanımızı bağımlılıktan kurtarmış, korumuş olacağız. Bizim için kurtarmak çok önemli ama en temel işimiz korumak, önlemek meselesi. 105 yıldır mücadele veriyoruz. Allah ömür versin, imkan versin bu problem bu topraklardan gidene kadar da bütün gücümüzle son nefesimize kadar mücadele vermeye devam edeceğiz."

Yeşilay Danışmanlık Merkezini de (YEDAM) ziyaret eden Dinç, faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Trabzon'daki YEDAM'a en çok tütün bağımlılığı ile ilgili başvuru yapıldığını belirten Dinç, bunu kumar ve madde bağımlılığının takip ettiğini sözlerine ekledi.