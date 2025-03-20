Trabzonspor'da Göztepe maçının hazırlıkları başladı
Trabzonspor, milli maç dolayısıyla verilen 4 günlük iznin ardından Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, milli maç dolayısıyla verilen 4 günlük iznin ardından Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, aerobik koşunun ardından dinamik ve teknik ısınma gerçekleştirdi.
Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavili takımın yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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