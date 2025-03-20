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        Trabzonspor'da Göztepe maçının hazırlıkları başladı

        Trabzonspor, milli maç dolayısıyla verilen 4 günlük iznin ardından Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 19:58 Güncelleme: 20.03.2025 - 19:58
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        Trabzonspor'da Göztepe maçının hazırlıkları başladı
        ABONE OL

        Trabzonspor, milli maç dolayısıyla verilen 4 günlük iznin ardından Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, aerobik koşunun ardından dinamik ve teknik ısınma gerçekleştirdi.

        Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

        Bordo-mavili takımın yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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