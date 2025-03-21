Trabzon'da hamsi azalınca vatandaşlar somona yöneldi

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında hamsi azalınca vatandaşların tercihi somon oldu.

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında, istavrit, mezgit, somon, levrek, çipura, alabalık ve az miktarda da hamsi yer alıyor.

Balıkçı Emin Avcı, AA muhabirine, son bir haftadır havanın iyi gitmediğini, bu nedenle denizden çıkan balık miktarının azaldığını söyledi.

Ramazanda levrek, mezgit ve somonun daha çok tercih edildiğini belirten Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Somonun kilogramını 175, levrek ve alabalığı 100, çupurayı 300, istavrit ve mezgiti de 200 liradan satıyoruz. Bazı tezgahlarda hamsi de bulunuyor, onun kilogramı da 150 lira civarında satılıyor. Hamsinin zamanı geçti sayılır, vatandaş çok tercih etmiyor."