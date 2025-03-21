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        Trabzon'da hamsi azalınca vatandaşlar somona yöneldi

        Trabzon'da balıkçı tezgahlarında hamsi azalınca vatandaşların tercihi somon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 13:50 Güncelleme: 21.03.2025 - 13:56
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        Trabzon'da hamsi azalınca vatandaşlar somona yöneldi
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        Trabzon'da balıkçı tezgahlarında hamsi azalınca vatandaşların tercihi somon oldu.

        Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında, istavrit, mezgit, somon, levrek, çipura, alabalık ve az miktarda da hamsi yer alıyor.

        Balıkçı Emin Avcı, AA muhabirine, son bir haftadır havanın iyi gitmediğini, bu nedenle denizden çıkan balık miktarının azaldığını söyledi.

        Ramazanda levrek, mezgit ve somonun daha çok tercih edildiğini belirten Avcı, şu ifadeleri kullandı:

        "Somonun kilogramını 175, levrek ve alabalığı 100, çupurayı 300, istavrit ve mezgiti de 200 liradan satıyoruz. Bazı tezgahlarda hamsi de bulunuyor, onun kilogramı da 150 lira civarında satılıyor. Hamsinin zamanı geçti sayılır, vatandaş çok tercih etmiyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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