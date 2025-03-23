Trabzonspor-Göztepe maçının biletleri yarın satışa sunulacak
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Göztepe arasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın biletleri yarın satışa çıkarılacak.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Göztepe arasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın biletleri yarın satışa çıkarılacak.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada bilet fiyatları VIP Platinum- B için 3 bin 500 lira, VIP Platinum- B için 3 bin lira, VIP Gold için 2 bin lira, VIP Silver için bin 500 lira, batı tribün için 250, doğu tribün için 200 lira, fırtına tribün için 150 lira, güney-kuzey kale arkası için 100 lira, misafir tribün için ise 130 lira olarak belirlendi.
Biletlerin yarın saat 13.00'te satışa sunulacağı kaydedildi.
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