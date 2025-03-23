Trabzonspor-Göztepe maçının biletleri yarın satışa sunulacak

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Göztepe arasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın biletleri yarın satışa çıkarılacak.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada bilet fiyatları VIP Platinum- B için 3 bin 500 lira, VIP Platinum- B için 3 bin lira, VIP Gold için 2 bin lira, VIP Silver için bin 500 lira, batı tribün için 250, doğu tribün için 200 lira, fırtına tribün için 150 lira, güney-kuzey kale arkası için 100 lira, misafir tribün için ise 130 lira olarak belirlendi.

Biletlerin yarın saat 13.00'te satışa sunulacağı kaydedildi.