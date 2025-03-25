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        Trabzon'da denizde ceset bulundu

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 10:39 Güncelleme: 25.03.2025 - 10:55
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        Trabzon'da denizde ceset bulundu
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.

        İlçe sahili açıklarında su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden balıkçılar, durumu 112 İhbar Hattı'na bildirdi.

        Olay yerine Sahil Güvenlik ve İl Emniyet Müdürlüğü deniz polisleri ekipleri sevk edildi.

        Su yüzeyinde olan ceset, ekiplerce denizden çıkarıldı.

        Ceset, kimlik ve ölüm nedeninin tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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