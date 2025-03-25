Trabzon'da denizde ceset bulundu

Ceset, kimlik ve ölüm nedeninin tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay yerine Sahil Güvenlik ve İl Emniyet Müdürlüğü deniz polisleri ekipleri sevk edildi.

İlçe sahili açıklarında su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden balıkçılar, durumu 112 İhbar Hattı'na bildirdi.

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