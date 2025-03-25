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        Trabzon'da öğrenciler hayalet ağlar ve deniz ekosistemi hakkında bilgilendirildi

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi'nde öğrencilere hayalet ağlar ve deniz eko sistemi hakkında uygulamalı eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 15:31 Güncelleme: 25.03.2025 - 16:05
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        Trabzon'da öğrenciler hayalet ağlar ve deniz ekosistemi hakkında bilgilendirildi
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi'nde öğrencilere hayalet ağlar ve deniz eko sistemi hakkında uygulamalı eğitim verildi.

        Fakültede düzenlenen etkinliğe katılan Sürmene Șehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk İlkokulu öğrencileri, BlackNET su ayak izi, deniz eko sistemleri, balıklar, katı atıklar ve hayalet ağların deniz canlılarına verdikleri zararlar konusunda akademisyenler tarafından bilgilendirildi.

        Slayt gösterimlerinin ardından öğrencilere balık ağlarının tamiri ve nasıl çalıştığı, balık çeşitleri ile deniz kenarında atıkları temizleme işlemleri uygulamalı olarak gösterildi.

        KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Erüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, BlackNETs Karadeniz'i Sessiz Katillerden Koruyalım Projesi kapsamında çalışmayı yürüttüklerini söyledi.

        Çocukların ve gençlerin bilinçlenmesinin önemli olduğunu belirten Erüz, "Gençlere, çocuklarımıza deniz ekosistemini tanıtmak, su kirliliğini anlatmak, su ayak izi farkındalığı yaratmak ve en önemlisi de bizim Avrupa Birliği'nde yürüttüğümüz Karadeniz'deki BlackNETs projesinin Hayalet ağlar projesini anlatmak için burada buluştuk." dedi.

        Erüz, özellikle denizi olan kentlerde yaşayan insanların daha dikkatli olmasını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Elde etmek istediğimiz sonuç, Karadeniz'de yaşayan topluluk olarak bizlerin Karadeniz'de yaşayan organizmaları ve deniz canlılarını tanınmamız lazım. Bu organizmaların tahribatına neden olan denizde kaybolmuş atılmış balıkçılık ekipmanlarının tahribatını ortaya koyup bunu gençlere ve büyüklere anlatıyoruz. Hayalet ağ dediğimiz denizde bulunarak uzun süre avcılık yapmaya devam eden istem dışı avcılık yapan ağların ortadan kaldırılması, yok edilmesi ve azaltılması noktasında bir farkındalık yaratmak amacındayız. Nihai hedef denizi atıklardan korumak azaltmak mümkün olabildiğince yok edip geri kazanmak."

        Erüz, en az 500 öğrenciye bu eğitimi vermeyi hedeflediklerini ifade ederek, "Ağları örüyorlar, denizdeki canlıları, balıkları görüyorlar. Kıyılardaki kirliliği de yerinde tespit ederek azaltma noktasında farkındalığı hedefliyoruz." diye konuştu.

        İlkokul 2. sınıf öğrencisi Yusuf Mete Uzun ise balık türlerini öğrenme fırsatı bulduğunu belirterek, "Hayalet ağların denize ve deniz canlılarına nasıl zarar verdiğini öğrendik. Ağlar yüz yıl boyunca belki de denizde kalacak ve balıkları avlamaya devam edecek. Burada olmak çok güzel bir duygu çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

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