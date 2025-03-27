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        Trabzonspor'da Fatih Tekke, Başkan Doğan dönemindeki en iyi başlangıç peşinde

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Trabzonspor, rakibini mağlup etmesi halinde yeni teknik direktörü Fatih Tekke, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde görev alan çalıştırıcılar içerisindeki en iyi başlangıcı yapan isim olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 11:06 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:06
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        Trabzonspor'da Fatih Tekke, Başkan Doğan dönemindeki en iyi başlangıç peşinde
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Trabzonspor, rakibini mağlup etmesi halinde yeni teknik direktörü Fatih Tekke, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde görev alan çalıştırıcılar içerisindeki en iyi başlangıcı yapan isim olacak.

        Teknik direktör Fatih Tekke ile ilk maçında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-0 yenerek 300 günlük deplasman galibiyet hasretine son veren bordo-mavililer, genç teknik adam yönetiminde Göztepe maçına odaklandı.

        Trabzonspor'un Göztepe maçından galibiyetle ayrılması halinde Fatih Tekke, kulüpte görev alan Orhan Ak, Nenad Bjelica, Abdullah Avcı, İhsan Derelioğlu ve Şenol Güneş'ten daha iyi iki maçlık başlangıcı yapacak.

        - Orhan Ak ile başladı

        Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan döneminde Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmasının ardından göreve getirilen yardımcısı Orhan Ak ile bordo-mavili takım oynadığı ilk iki maçta 3 puan elde etti. Sahasında oynadığı maçlarda Adana Demirspor'u 4-1 yenen Karadeniz ekibi, Kayserispor'a ise 4-3 mağlup oldu.

        Kısa süren Orhan Ak döneminin ardından geçici olarak takımın başına getirilen İhsan Derelioğlu yönetiminde ise İstanbul'da Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen bordo-mavili takım, sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kalarak 1 puan elde etti.

        Derelioğlu ile çıkılan 2 maçın ardından Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile sözleşme imzalayan Trabzonspor, deplasmanlarda oynadığı ilk iki maçında Sivasspor'a deplasmanda 4-1, Konyaspor'a da 2-1 mağlup olarak puan çıkaramadı.

        - Avcı ile 4, Güneş ile 2 puan

        2023-2024 sezonunun 9. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı ile ilk maçında sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, deplasmanda Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalarak iki maçtan 4 puan çıkardı.

        Trabzonspor'da bu sezon Abdullah Avcı ile ligin ilk haftasında yolların ayrılmasının ardından geçici olarak İhsan Derelioğlu ile de bir maça çıkılırken 5. kez teknik direktör Şenol Güneş ile sözleşme imzalandı.

        Karadeniz ekibi, Güneş ile ilk maçında sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere, Kayserispor ile de 2-2 berabere kalarak 2 maçta 2 puan elde etti.

        Trabzonspor, ligin 28. haftası öncesinde 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı Fatih Tekke ile ilk maçında RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerken Göztepe maçını da kazanması halinde Doğan döneminde ilk kez bir çalıştırıcı ile 2 maçtan 6 puan çıkarmış olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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