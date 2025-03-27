Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Salon:HayriGür
Hakemler: Ali Şakacı, Yiğit Emre Şimşek, Fatih Kurt
Trabzonspor: Gordon 26, Smith 13, Cem Ulusoy 13, Alican Güney 6, Ege Arar 6, Can Uğur Öğüt 11, Nusret Yıldırım 10, Gökhan Yazıcıoğlu 8, Doğan Şenli 6, Ogün Sevinç 6, Utku Saraloğlu, Oğuzhan Göktepe
Pizzabulls Co Basket: Utku Pelit 2, Barnes 16, Bartu Yılmaz 3, Serhat Uğur 3, Deniz Can Çevik 15, İbrahim Ahmet Pınarer 1, Bulut Altın 8, Berkan Aksu 7, Murat Erensoy 15, Uğur Can Aksoy 2, Knowles 8, Nikolov
1. Periyot: 32-19
Devre: 55-37
3. Periyot: 84-56
TRABZON
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