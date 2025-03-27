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        TBMM'nin ilk dönem milletvekili Ali Şükrü Bey, vefatının 102. yılında Trabzon'da anıldı

        Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk dönem milletvekili Ali Şükrü Bey, vefatının 102'nci yıl dönümünde Trabzon'daki mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 18:57 Güncelleme: 27.03.2025 - 19:03
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        TBMM'nin ilk dönem milletvekili Ali Şükrü Bey, vefatının 102. yılında Trabzon'da anıldı
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        Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk dönem milletvekili Ali Şükrü Bey, vefatının 102'nci yıl dönümünde Trabzon'daki mezarı başında anıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Boztepe Mahallesi'ndeki Ali Şükrü Bey'in mezarı başında gerçekleştirilen törende Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, daha önceki yıllarda da Ali Şükrü Bey'i kabri başında andıklarını belirtti.

        Başkan Genç, her yıl anma törenine katılanların sayısının artmasıyla mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu, bir Trabzon evladı olarak benim için çok kıymetli. Ali Şükrü Bey sadece Trabzon'un değil, milletimizin de önemli bir değeridir. O, mücadelesiyle, dik duruşuyla ve vatan için ödediği bedelle bizlere büyük bir miras bırakmıştır. Elbette anmak bir görevdir, inancımızın da gereğidir. Ancak asıl mesele onu anlamaktır. Tarih bize bazen eksik anlatıldı, işte bu eksiklikleri gidermek ve şehidimiz Ali Şükrü Bey'i gerçekten anlamak hepimizin sorumluluğudur." değerlendirmesinde bulundu.

        Ali Şükrü Bey'in mücadelesinin genç nesillerce benimsenmesi gerektiğini belirten Genç, şunları kaydetti:

        "O, vatanı, inandığı değerleri ve milletinin bağımsızlığı uğruna büyük bir mücadele verdi ve bu uğurda şehit düştü. Kurtuluş Savaşı'nın en önemli kilometre taşlarından biri olan Ali Şükrü Bey, aynı zamanda Trabzon'un onurlu duruşunu simgeleyen bir karakterdir. Bizlere düşen görev, onu sadece rahmetle anmak değil, onun ideallerine sahip çıkmaktır. Rabbim, mübarek ramazan gününde kendisine gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah, hepimizi onun şefaatine nail eylesin."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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