Trabzon'da lunaparkta ağır yaralanan gencin tedavisi sürüyor

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 24 Mart'ta Yeni Mahalle'deki lunaparka giden 17 yaşındaki Rabia Nur Sağır ve arkadaşı ranger oyun aletine bindi.

Trabzon'daki lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aletindeki demire başını çarpması sonucu ağır yaralanan gencin tedavisi devam ediyor.

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