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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten bayram mesajı

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 14:34 Güncelleme: 29.03.2025 - 14:34
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten bayram mesajı
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Genç, mesajında, ramazanın Trabzon'da dolu dolu yaşandığını belirterek, "Bütün vatandaşlarımıza ulaşmaya ve kucaklaşmaya çalıştık, sofralarımızı paylaştık. Şimdi ise Ramazan Bayramı'nı karşılamanın sevincini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bayramda kırgınlık ve dargınlıkların son bulmasını, birlik ve beraberliğin pekişmesini dileyen Genç, şöyle devam etti:

        "Bayramın, milletimizin ve tüm Müslümanların kenetlenmesine ve farklı coğrafyalarda zalimlerin zulmü altında olan mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Bayram tatili dolayısıyla ülkemizin her noktasında milyonlarca vatandaşımız yolculuk yapacak. Şehrimize gelecek ve şehrimizden gidecek bütün hemşehrilerimden, trafikte tedbirli olmalarını ve kurallara uymalarını rica ediyorum."

        İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Genç, sağlık ve huzur temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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