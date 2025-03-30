CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den başlattıkları imza kampanyasıyla ilgili açıklama:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başlattıkları imza kampanyasına ilişkin, "Talebimiz bu boş kağıda sadece imza atmak değil, o kağıdı doldurup 25 kişinin iradesini bizlere teslim etmek. Bu büyük kampanya Türkiye'nin önünü açacak." dedi.

Özel, Trabzon'un merkez Ortahisar ilçesindeki Atatürk Alanı'nda partisi tarafından kurulan standa gelerek, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçime gidilmesi için başlattıkları imza kampanyasına katıldı.

Türkiye'ye heyetler halinde gelenlerin olduğunu ve kendileriyle görüştüklerini belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk halini ne dünya ne Avrupa ne uluslararası toplum kabullenmiş değil. İlk günlerde yolsuzluk söylemi herkesi şaşırtıp, bu konuda 'bir delil var mı, nasıl olur?' denilirken 55 tane sabıkası olan, kadına karşı şiddetten, tacizden, tecavüzden, dolandırıcılıktan sabıkası olan bir gizli tanığın, ismi bile olmayan ağaç isimleri vermişler meşe, ladin, çınar bir gizli tanığın iftiralarıyla içeride tutuluyor. Allah şahit ki herkes biliyor ki Ekrem İmamoğlu'nun suçu Tayyip Erdoğan'ın rakibi olmaktır. Hepimiz biliyoruz ki Ekrem İmamoğlu'nun içeriye atılmasının sebebi geçmişte Tayyip Bey'i yenmiş olması, gelecekte de onu yenecek güçte, dirayette, kararlılıkta bir aday olmasıdır. İddianameye, tutuklama gerekçesine 'Tayyip Erdoğan'ı yenmek' yazamayacakları için yazacak bir şey aradılar, terör yazdılar. Yakasından Türk bayrağını esirgemeyen, İstiklal Marşı'nı söylerken gözleri dolan, sesi titreyen bir vatan evladına, bir Atatürk milliyetçisine, Türk milliyetçisine ve bu ülke için canını verecek birine terör yaftası vurdular."

"Kent uzlaşısı" konusunda görüşlerini dile getiren Özel, şunları söyledi: "Buradan şunu söyleyelim; Ekrem İmamoğlu'nun DEM Parti'nin 'Kent uzlaşısı' dediği, bizim İstanbul İttifakı dediğimiz AK Parti'linin de İYİ Partili'nin de MHP'linin de DEM Partilinin de geçmişte başka partilere oy getiren bilindik isimlerini listelere koyup seçim kazanmakla ilgili bir sandık işbirliğini kriminalize ediyorlar. Ben şuradan ifade etmek isterim ki bugün Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Erdoğan, devletin elemanlarını görevlendirerek, kendi elemanlarını görevlendirerek PKK terör örgütünün kurucusuyla irtibat sağlayıp, bunu Türkiye'nin terörsüz Türkiye hedefi olarak ifade edip, bir barış projesi olarak sürdürüyorlar ama Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclisine bir tane Kürt kökenli isim koyup, onların fikrini sorup, görüşünü alıp, oyunu alıp kendi yönetimine dahil edince bunu terör örgütü ile işbirliği diyorlar. Buradan açıkça söyleyelim, Tayyip Bey'e helal olan hiçbir şey bize haram değildir. AK Parti'ye vacip olan hiçbir şey bize mekruh değildir. Bundan sonra herkes ağzından çıkan lafı bilecek. Ekrem İmamoğlu'na terörist diyecek adam daha anasının karnından doğmamıştır."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şöyle devam etti: "Tabii bir tane daha dava açıyor, onu da söylüyor ki 'yolsuzluk dosyası, İmamoğlu suç örgütü. Ekrem Bey başta, örgütün başı 7 kişi'. 7 kişinin evinde, işinde ele geçirilen toplam para 15 milyon lira. 15 milyon lira dediğin para, Trabzon'da demin önünden geçtim gösterdiler TOKİ'nin sattığı bir daire parası. '560 milyar yolsuzluk' diyor. İstanbul Büyükşehir'in o günden bugüne kendi bütçesi, resmi bütçesi 450 milyar lira. Yani görev yaptığı günden bugüne Ankara'dan gelen bütün parayı alsan dedikleri para etmiyor 7 yılda. Peki ne oldu? Bu kadar hizmet oldu, bu kadar çalışma oldu, hesaplar ortada." - "81 ilde, 973 ilçede mahalle mahalle bu kampanyayı sürdüreceğiz" İmza kampanyasını Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde bu sabah başlattıklarını hatırlatan Özel, kampanyanın "Adayımı yanımda, sandığımı önümde istiyorum" diyen milyonların kampanyası olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de 81 ilde, 973 ilçede mahalle mahalle bu kampanyayı sürdüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partililer tüm mahallelerdeki üyelerimiz mahalle mahalle bu imza föylerini gezdirecekler, imzaları toplayacaklar. Her sayfada 25 imza toplayacağız ve bu ülkede madem ki cumhurbaşkanı yüzde 50+1 ile oluyor, seçmenin yarısından bir imza fazlasını toplayana kadar, dünya siyaset tarihinin en büyük imza kampanyasını burada başlatıyoruz." diye konuştu.