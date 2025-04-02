Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:PaparaPark
Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Candaş Elbil
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro (Dk. 46 Arif Boşluk), Okay Yokuşlu, Serdar Saatçı (Dk. 105 Savic), Mustafa Eskihellaç (Dk. 95 Folcarelli), Mendy, Lundstram, Zubkov (Dk. 106 Draguş), Sikan (Dk. 46 Cham), Visca (Dk. 71 Cihan Çanak), Banza
Sipay Bodrum FK: Sousa, Celustka (Dk. 77 Üzeyir Ergün), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 34 Ege Bilsel), Musa Muhammed (Dk. 101 Brazao), Seferi (Dk. 101 Puscas), Fredy, Bardhi, Okita (Dk. 77 Taylan Antalyalı), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 90+4 Dimitrov)
Goller: Dk. 3 Banza, Dk. 22 Mustafa Eskihellaç, Dk. 98 Zubkov (Trabzonspor) Dk. 15 Seferi, Dk. 20 Bardhi (Sipay Bodrum FK)
Kırmızı kartlar: Dk. 78 Fredy (Sipay Bodrum FK) Dk. 89 Okay Yokuşlu, Dk. 109 Mendy (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Cenk Şen, Dk. 90 Gökdeniz Bayrakdar (Sipay Bodrum FK) Dk. 110 Uğurcan Çakır, Dk. 116 Banza (Trabzonspor)
TRABZON
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