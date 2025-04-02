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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 20:35 Güncelleme: 02.04.2025 - 20:35
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Candaş Elbil

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro (Dk. 46 Arif Boşluk), Okay Yokuşlu, Serdar Saatçı (Dk. 105 Savic), Mustafa Eskihellaç (Dk. 95 Folcarelli), Mendy, Lundstram, Zubkov (Dk. 106 Draguş), Sikan (Dk. 46 Cham), Visca (Dk. 71 Cihan Çanak), Banza

        Sipay Bodrum FK: Sousa, Celustka (Dk. 77 Üzeyir Ergün), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 34 Ege Bilsel), Musa Muhammed (Dk. 101 Brazao), Seferi (Dk. 101 Puscas), Fredy, Bardhi, Okita (Dk. 77 Taylan Antalyalı), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 90+4 Dimitrov)

        Goller: Dk. 3 Banza, Dk. 22 Mustafa Eskihellaç, Dk. 98 Zubkov (Trabzonspor) Dk. 15 Seferi, Dk. 20 Bardhi (Sipay Bodrum FK)

        Kırmızı kartlar: Dk. 78 Fredy (Sipay Bodrum FK) Dk. 89 Okay Yokuşlu, Dk. 109 Mendy (Trabzonspor)

        Sarı kartlar: Dk. 26 Cenk Şen, Dk. 90 Gökdeniz Bayrakdar (Sipay Bodrum FK) Dk. 110 Uğurcan Çakır, Dk. 116 Banza (Trabzonspor)

        TRABZON

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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