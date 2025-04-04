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        Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı galibiyet özlemini bitirme peşinde

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 6 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı 519 gün sonra galibiyet elde etmeye çalışacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 11:05 Güncelleme: 04.04.2025 - 11:05
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        Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı galibiyet özlemini bitirme peşinde
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 6 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı 519 gün sonra galibiyet elde etmeye çalışacak.

        İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı.

        Rakipleri önünde çıktığı son 7 müsabakada 6 yenilgi ve 1 beraberlik alan Trabzonspor, galibiyet elde edemedi.

        - Son 8 karşılaşma

        Trabzonspor, üç büyük rakibinden Fenerbahçe karşısında İstanbul'da aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından geçen sezon sahasında Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, kendi evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

        Bordo-mavililer, bu sezon ise sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe'ye evinde 3-2, İstanbul'da oynadığı maçlarda ise Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1 yenildi.

        - Bu sezon Güneş ile 4 maçı da kazanamamıştı

        Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde üç büyük rakibine karşı bu sezon 4 karşılaşmada da galibiyet elde edemedi.

        Güneş yönetiminde 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalırken siyah-beyazlı takıma deplasmanda 2-1 mağlup oldu, Fenerbahçe'ye 3-2 ve Galatasaray'a 4-3 yenildi.

        - Tekke'nin ilk büyük maç sınavı

        Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde üç büyük rakibi karşısındaki ilk karşılaşmasına çıkacak.

        Tekke yönetiminde ilk dış saha maçında İstanbul'da RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 günlük deplasman galibiyeti hasretine son veren bordo-mavililer, dış sahadaki ikinci müsabakasında da 519 gün sonra üç büyük rakibi karşısında kazanmanın mücadelesini verecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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