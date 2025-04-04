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        Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu İashvili ve TTSO Başkanı Çelebi'den Arsin OSB'deki firmalara ziyaret

        Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Nikoloz İashvili ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Arsin Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 12:18 Güncelleme: 04.04.2025 - 12:18
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        Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu İashvili ve TTSO Başkanı Çelebi'den Arsin OSB'deki firmalara ziyaret
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        Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Nikoloz İashvili ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Arsin Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti.

        TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, ziyarette İashvili ile Çelebi, Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Baştürk ile görüş alışverişinde bulundu.

        Başkonsolos İashvili, iki ülke iş dünyasının yakınlaşması ve ticaret kapasitesinin artırılması için TTSO ile ortak çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        İashvili, Erkut'un çok önemli çalışmalara öncülük ettiğini vurgulayarak, "TTSO birçok sektörün Gürcistan ile ticaretinin önünü açacak projeler yürütüyor. Bu anlamda direkt uçak seferleri çok önemliydi. Tekrar başlamasını bekliyoruz. Tiflis'te düzenlenmesi düşünülen Trabzon Günleri projesini de destekliyoruz. Bu kapsamda Trabzon'da üretilen sanayi ürünlerinin de tanıtılmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Çelebi ise Arsin OSB'de birçok sektörde üretim ve ihracat yapıldığına işaret ederek, "Şu anda Gürcistan'ın isteği olan başta inşaat ve mobilya gibi sektörlerde üretimler yapan firmalar mevcut. Bu anlamda önemli iş birlikleri yapılabilir. Ayrıca Gürcistan yanı başımızda her geçen gün gelişen ve büyüyen bir pazar. Firmalarımızın bu fırsatı değerlendirmesi için elimizden geleni yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Baştürk de OSB'deki firmaların Gürcistan'a önemli oranda ihracat yaptığını, bu iş birliğini geliştirmekten mutluluk duyacaklarını kaydetti.

        İashvili ile Çelebi, firma yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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