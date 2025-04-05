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        Trabzonspor, yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 10:14 Güncelleme: 05.04.2025 - 10:14
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        Trabzonspor, yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

        Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmada Bersan Duran ve Serkan Çimen, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

        Bordo-mavililer, ligde 27 maç sonunda 9'ar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet ile 36 puan toplayarak 10. sırada yer alıyor.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk deplasman maçında RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 günün ardından dış sahada kazanan bordo-mavililer, genç çalıştırıcı yönetiminde Fenerbahçe karşısında da galip gelerek 519 gün sonra üç büyük rakipleri önünde galip gelmeye çalışacak.

        Bordo-mavililer, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla İstanbul'a gidecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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