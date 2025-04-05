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        Trabzonspor'un Fenerbahçe maçında gol güvencesi Banza

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'un gol güvencesi Simon Banza olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 11:03 Güncelleme: 05.04.2025 - 11:03
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        Trabzonspor'un Fenerbahçe maçında gol güvencesi Banza
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'un gol güvencesi Simon Banza olacak.

        Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro bedelle bir yıllığına kiralanan Banza, Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu.

        Süper Lig'de 23 karşılaşmada forma giyen Demokratik Kongolu oyuncu, 13 maçta skor üretmeyi başararak rakip fileleri 17 kez havalandırdı.

        - Gol attığı 13 karşılaşma

        TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Gaziantep FK ile oynanan maçlarda ikişer gol atan Simon Banza, Atakaş Hatayspor, Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray, Reeder Samsunspor, Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

        Trabzonspor, 28 yaşındaki oyuncunun gol attığı maçlarda sahasında TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor, Gaziantep FK ve deplasmanda RAMS Başakşehir'i yenerken, konuk olduğu Atakaş Hatayspor ve evinde Kasımpaşa ile berabere kaldı.

        Karadeniz ekibi, Banza'nın gol attığı diğer maçlarda deplasmanda Göztepe, Galatasaray, Reeder Samsunspor ve Beşiktaş ile sahasında Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

        - "Üç büyük" rakibe de gol attı

        Simon Banza, sezonun ilk yarısında Trabzon'da Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedilen maçta 2, deplasmanda Galatasaray'a 4-3 ve Beşiktaş'a 2-1 mağlup olunan müsabakalarda ise birer olmak üzere toplamda 4 gol kaydetti.

        Demokratik Kongolu futbolcu, gol krallığı yarışında 20 golü bulunan Galatasaraylı Victor Osimhen ve 18 golü olan RAMS Başakşehirli Krzysztof Piatek'in ardından üçüncü sırada yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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