Trabzonspor'un Fenerbahçe maçında gol güvencesi Banza

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'un gol güvencesi Simon Banza olacak.

Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro bedelle bir yıllığına kiralanan Banza, Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu.

Süper Lig'de 23 karşılaşmada forma giyen Demokratik Kongolu oyuncu, 13 maçta skor üretmeyi başararak rakip fileleri 17 kez havalandırdı.

- Gol attığı 13 karşılaşma

TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Gaziantep FK ile oynanan maçlarda ikişer gol atan Simon Banza, Atakaş Hatayspor, Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray, Reeder Samsunspor, Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

Trabzonspor, 28 yaşındaki oyuncunun gol attığı maçlarda sahasında TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor, Gaziantep FK ve deplasmanda RAMS Başakşehir'i yenerken, konuk olduğu Atakaş Hatayspor ve evinde Kasımpaşa ile berabere kaldı.