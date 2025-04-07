Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı eski başarısının uzağında kaldı

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon "üç büyük" rakibine karşı oynadığı maçlardan arzu ettiği sonuçlarla ayrılamadı.

Ligde şampiyon olduğu 2021-2022 futbol sezonunda üç büyük rakibi önünde 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, bu sezon 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak kazanamadı.

Trabzonspor, şampiyon olduğu sezonda rakiplerine karşı 6 maçta 12 puan çıkarma başarısı gösterirken bu sezon 5 maçta sadece 1 puan elde edebildi.

- Şampiyonluk döneminden sonra en az puan

Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonundan sonra büyük maçlarda da en kötü sezonunu yaşıyor.

Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonundaki büyük maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 6 puan toplarken, geçen sezon da 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ile yine 6 puan elde etmişti.

Karadeniz ekibi, bu sezon ise 5 maçta sadece 1 puan elde ederek rakipleri karşısında şampiyonluk sonrasında en az puanını topladı.

- Son 8 karşılaşmada kazanamıyor Trabzonspor, üç büyük rakibi önünde geçen sezon Fenerbahçe karşısında İstanbul'da aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından Galatasaray'a evinde 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavililer, bu sezon ise sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken uzatma dakikalarında yediği gollerle Fenerbahçe'ye 3-2, İstanbul'da Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a deplasmanda 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Böylelikle Trabzonspor, söz konusu son 8 maçta 7 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. - 520 gündür galip gelemiyor Trabzonspor, teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde üç büyük rakibi karşısındaki ilk karşılaşmasına çıkarken galibiyet hasretini sonlandıramadı. Fatih Tekke yönetiminde ilk dış saha maçında İstanbul'da RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 günlük deplasman galibiyet hasretine son veren bordo-mavililer, deplasmandaki ikinci maçında Fenerbahçe'ye karşısında 4-1 mağlup oldu.