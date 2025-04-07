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        KTÜ Farabi Hastanesi'nin sosyal medya hesabı çalındı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Farabi Hastanesi'nin sosyal medya hesabının çalındığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 12:57 Güncelleme: 07.04.2025 - 12:57
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        KTÜ Farabi Hastanesi'nin sosyal medya hesabı çalındı
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Farabi Hastanesi'nin sosyal medya hesabının çalındığını belirtti.

        KTÜ Rektörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Üniversitemiz Farabi Hastanesi Facebook Sosyal Medya Hesabı çalınmış olup mevcut (olağanüstü) durum giderilinceye kadar yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

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