KTÜ Farabi Hastanesi'nin sosyal medya hesabı çalındı

KTÜ Rektörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Üniversitemiz Farabi Hastanesi Facebook Sosyal Medya Hesabı çalınmış olup mevcut (olağanüstü) durum giderilinceye kadar yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

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