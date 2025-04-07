Trabzon'da HPV Laboratuvarı'nın açılışı yapıldı

Trabzon'da 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında HPV Laboratuvarı hizmete açıldı.

Ortahisar İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan laboratuvar, Trabzon'un yanı sıra Giresun, Gümüşhane ve Rize'den gelebilecek hastalara da hizmet verecek.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, yaptığı konuşmada, Türkiye'de büyük ve donanımlı hastanelerin sağlık merkezlerinin olduğunu söyledi.

Sağlık personelinin de fedakarca çalıştığını dile getiren Vali Yıldırım, "Bizlere bu vizyonu kazandıran aynı zamanda yapılması için önderlik eden sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz. Sağlık Bakanlığımız fevkalade çalışıyorlar. Bunlarda vatandaşımızın sağlık hizmetlerini en kısa zamanda, en kısa sürede, en etkin şekilde alabilmesi için gayret sarf ediyor." dedi.

Yıldırım, Türkiye'deki sağlık sistemini değerlendirerek, "Evde sağlık hizmeti veriyoruz, gelemeyene eve gidiyorsunuz, evlere de bu hizmeti veriyoruz. Gelemeyecek durumda olanlara, yaşlılara, engellilere evde sağlık hizmeti veriyorlar." diye konuştu.