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        Trabzon'da HPV Laboratuvarı'nın açılışı yapıldı

        Trabzon'da 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında HPV Laboratuvarı hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 16:53 Güncelleme: 07.04.2025 - 17:09
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        Trabzon'da HPV Laboratuvarı'nın açılışı yapıldı
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        Trabzon'da 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında HPV Laboratuvarı hizmete açıldı.

        Ortahisar İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan laboratuvar, Trabzon'un yanı sıra Giresun, Gümüşhane ve Rize'den gelebilecek hastalara da hizmet verecek.

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, yaptığı konuşmada, Türkiye'de büyük ve donanımlı hastanelerin sağlık merkezlerinin olduğunu söyledi.

        Sağlık personelinin de fedakarca çalıştığını dile getiren Vali Yıldırım, "Bizlere bu vizyonu kazandıran aynı zamanda yapılması için önderlik eden sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz. Sağlık Bakanlığımız fevkalade çalışıyorlar. Bunlarda vatandaşımızın sağlık hizmetlerini en kısa zamanda, en kısa sürede, en etkin şekilde alabilmesi için gayret sarf ediyor." dedi.

        Yıldırım, Türkiye'deki sağlık sistemini değerlendirerek, "Evde sağlık hizmeti veriyoruz, gelemeyene eve gidiyorsunuz, evlere de bu hizmeti veriyoruz. Gelemeyecek durumda olanlara, yaşlılara, engellilere evde sağlık hizmeti veriyorlar." diye konuştu.

        Stres, tütün, alkol ve obezite gibi sebepler nedeniyle kişilerin kansere yakalandığını ifade eden Yıldırım, hava kirliliğinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini aktardı.

        İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ise birçok kanser taramalarını merkezlerinde sürdürdüklerini belirterek, Ankara'ya giden tetkiklerin artık Trabzon'da yapılacağını ifade etti.

        Ortahisar İlçe Sağlık Müdürü Erdem Malkoç da Erdoğdu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde 2024'de 32 bin vatandaşa çeşitli konularda danışmanlık verdiklerini bildirdi.

        Malkoç, kanser taraması yaptıkları yaklaşık 8 bin vatandaştan 600 tanesinin sonucunun pozitif çıktığını, yaklaşık 200'ün de erken teşhiste bulunulduğunu vurguladı.

        Konuşmaların ardından Vali Yıldırım, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale ve beraberindekiler kurdele keserek HPV Laboratuvarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

        Ortahisar İlçe Sağlık Müdürlüğünde yer alan birimleri gezen Yıldırım'a, Usta çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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