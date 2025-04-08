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        Trabzon'da yokuştan kayan beton mikseri inşaat ile yol arasında asılı kaldı

        Trabzon'da, yokuştan kayan beton mikseri inşaat alanı ile yol arasında asılı kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 13:12 Güncelleme: 08.04.2025 - 13:18
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        Trabzon'da yokuştan kayan beton mikseri inşaat ile yol arasında asılı kaldı
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        Trabzon'da, yokuştan kayan beton mikseri inşaat alanı ile yol arasında asılı kaldı.

        Ortahisar ilçesine bağlı 2 No'lu Bostancı Mahallesi'nde, Ümit Demirbaş'ın kullandığı 61 K 4894 plakalı beton mikseri, beton dökmek için durduğu inşaatın önünde yokuştan aşağı geri kaymaya başladı.

        İnşaat alanında durabilen mikserin arka kısmı boşlukta asılı kaldı. Kazada, sürücü Demirbaş, yara almadan kurtuldu.

        Kazanın nedeniyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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