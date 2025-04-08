Trabzon'da yokuştan kayan beton mikseri inşaat ile yol arasında asılı kaldı
Trabzon'da, yokuştan kayan beton mikseri inşaat alanı ile yol arasında asılı kaldı.
Trabzon'da, yokuştan kayan beton mikseri inşaat alanı ile yol arasında asılı kaldı.
Ortahisar ilçesine bağlı 2 No'lu Bostancı Mahallesi'nde, Ümit Demirbaş'ın kullandığı 61 K 4894 plakalı beton mikseri, beton dökmek için durduğu inşaatın önünde yokuştan aşağı geri kaymaya başladı.
İnşaat alanında durabilen mikserin arka kısmı boşlukta asılı kaldı. Kazada, sürücü Demirbaş, yara almadan kurtuldu.
Kazanın nedeniyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
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