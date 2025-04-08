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        Trabzon'da yüksekteki bağ evinin bahçesinden yola düşen kişi yaşamını yitirdi

        Trabzon'un Yomra ilçesinde, bağ evinin bahçesinde çalışırken yol kenarına düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 19:19 Güncelleme: 08.04.2025 - 19:19
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        Trabzon'da yüksekteki bağ evinin bahçesinden yola düşen kişi yaşamını yitirdi
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        Trabzon'un Yomra ilçesinde, bağ evinin bahçesinde çalışırken yol kenarına düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaşüstü Mahallesi'ndeki bağ evinin bahçesinde çalışan Hacı Osman Yıldırım, yaklaşık 8 metre yükseklikten aşağıdaki yolun kenarına düştü.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ortahisar Belediyesinde nikah memuru olarak görev yaptığı öğrenilen Yıldırım, ekiplerce kaldırıldığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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