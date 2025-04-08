Trabzon'da yüksekteki bağ evinin bahçesinden yola düşen kişi yaşamını yitirdi
Trabzon'un Yomra ilçesinde, bağ evinin bahçesinde çalışırken yol kenarına düşen kişi hayatını kaybetti.
Trabzon'un Yomra ilçesinde, bağ evinin bahçesinde çalışırken yol kenarına düşen kişi hayatını kaybetti.
Kaşüstü Mahallesi'ndeki bağ evinin bahçesinde çalışan Hacı Osman Yıldırım, yaklaşık 8 metre yükseklikten aşağıdaki yolun kenarına düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ortahisar Belediyesinde nikah memuru olarak görev yaptığı öğrenilen Yıldırım, ekiplerce kaldırıldığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
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