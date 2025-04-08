Trabzon'da yüksekteki bağ evinin bahçesinden yola düşen kişi yaşamını yitirdi

Ortahisar Belediyesinde nikah memuru olarak görev yaptığı öğrenilen Yıldırım, ekiplerce kaldırıldığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

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